أخبار البرلمان.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد.. واستجابة بشأن الحصول على سلع التموين من السوبر ماركت

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 7 يوليو:بشرى للمواطنين.. استجابة برلمانية بشأن الحصول على السلع التموينية من السوبر ماركت"خطة النواب" تطالب بالاهتمام بالزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتيبعد انخفاض سعر الدولار .. برلماني: أسعار السلع لن تتغير لهذا السببلتوفير فرص عمل.. اقتصادية النواب تطالب بـ تشجيع المنتج المحلي في جميع المجالاتلمنع التلاعب.. برلماني: تفعيل منظومة التراخيص بقانون البناء الموحدبعد نشرها فيديوهات فاضحة.. السجن 6 أشهر ينتظر فتاة التيك توك هدير الهاديزيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديدتحرك برلماني ضد استغلال شركات المحمول للمواطنين