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أخبار العالم

متهم بالفساد وأعمال مشبوهة.. إقالة وزير الصحة الزيمبابوي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:45 م
وزير الصحة الزيمبابوي
وزير الصحة الزيمبابوي
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وكالات
أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون مناننجاجوا، اليوم الثلاثاء، عن عزل وزير الصحة أوباديا مويو.

وجاء عزل مويو بسبب "سوء سلوكه"، وفقًا لبيان نشره وزير الإعلام في زيمبابوي، دون أن يخوض في التفاصيل، وفقًا لوكالة "رويترز".

فيما قالت وكالة بلومبرج إن السكرتير الأول لديوان الرئاسة ومجلس الوزراء في زيمبابوى ميشيك سيباندا قال إن إقالة مويو جاءت بسبب سلوك غير مناسب ولا يليق بوزير في الحكومة.

وفي يونيو الماضي، ألقي القبض على مويو بتهم فساد تتصل بـ60 مليون دولار قيمة معدات طبية لحملة البلاد ضد فيروس كورونا.

وكان قد تم الافراج عن الوزير بكفالة في أواخر يونيو مع استمرار التحقيقات في الصفقة المشبوهة للمعدات والأدوات الطبية.
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