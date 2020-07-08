حبيب قلوبنا والعسل.. شيري عادل بصحبة أحمد السقا من على الشاطئ.. شاهد

نشرت الفنانة شيرى عادل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة بصحبة الفنان أحمد السقا على الشاطئ.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات ما بين "حبيب قلوبنا السقا وشيري العسل ربنا يحفظكم.. ربنا يفرح قلبك ياشيري و يسعد قلبك.. حبايب قلبي وحشتوني".
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وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.
وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.