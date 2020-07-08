حبيب قلوبنا والعسل.. شيري عادل بصحبة أحمد السقا من على الشاطئ.. شاهد

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وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.





وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.