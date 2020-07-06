AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيري عادل: رجاء الجداوي حبيبة قلبنا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:54 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
آيه عاطف
حرصت الفنانة شيري عادل، على التعبير عن حبها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث قامت بنشر صورة جمعتهما من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام" وعلقت عليها قائلة :"حبيبة قلبنا".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.


وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

View this post on Instagram

حبيبة قلبنا ❤️

A post shared by Shery Adel (@shery_adel_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماجد المصري يطلب من متابعيه الدعاء للراحلة رجاء الجداوي

قلبي موجوع.. حنان مطاوع تتأثر بوفاة رجاء الجداوي

كانت طيبة وجميلة ربنا يرحمها ويغفرلها.. أحمد جمال ينعى رجاء الجداوى | شاهد

إلى اللقاء يا أحلى وحدة في الدنيا.. صبا مبارك تودع الراحلة رجاء الجداوى | شاهد

مي سليم تنعى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

كورونا اللعين سلب منا أحباء وأصدقاء كثيرين.. سميرة سعيد تنعي رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

فيضانات تضرب اليابان والسلطات تطالب السكان بالهرب.. فيديو

دعاء تيسير الزواج.. بـ 8 كلمات قرآنية

الميرغني: أحمد الطيب تدخل لحل الخلاف مع نادي الزمالك

قرار عاجل من أستراليا لمنع تفشي فيروس كورونا

الزمالك يغري أوباما بـ 10 ملايين جنيه لتمديد عقده خوفًا من انتقاله إلى الأهلي

أخبار الفن| نصيحة عادل إمام في فرح ابنة رجاء الجداوي ..الجمهور يبحث عن يسرا بعد بكائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد