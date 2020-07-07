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فن

مصطفى قمر ناعيا والدة حمادة هلال: كانت رمز الطيبة والحنان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:58 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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محمد بدران
نعى المطرب مصطفى قمر والدة صديقه الفنان حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "مصطفى قمر" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "‏توفت الي رحمة الله والدة اخي الغالي حمادة هلال ووالدتي كانت رمز الطيبة والحنان شد حيلك ياحمادة ربنا يصبرك ربنا يجعل مثواها الفردوس الأعلي.. ادعولها بالرحمة".

وأعلن الفنان حمادة هلال، وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

يشار إلى أن حمادة هلال كان قد طلب منذ أكثر من أسبوع من جمهوره الدعاء لوالدته بالشفاء، حيث كانت أصيبت بوعكة صحية، ونشر صورة تجمعه بها من داخل الحرم الشريف على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبا: "أسألكم الدعاء، اللهم اشفى أمي".

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