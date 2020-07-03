باقي 15 يوما.. مصطفى قمر يشوق جمهوره لـ عمل جديد

شوَّق الفنان مصطفى قمر ، جمهوره، بشأن مفاجأة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر مصطفى قمر صورة له، رفقة "حميد الشاعري، ايهاب توفيق، هشام عباس"، وعلق هليا "بوم.. انتظروا مفاجأة كبيرة قريبا.. باقي 15 يوما".





من ناحية أخرى طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير".



ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفى قمر على اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.





يذكر آن آخر أعمال مصطفى قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.