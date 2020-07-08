مباريات في الدوري كانت تؤجَّل بـ «مكالمة».. عمرو الجنايني: إيقاف المجاملات أهم إنجازاتي في اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن الصعوبات التي واجهته أثناء عمله رئيسًا للجبلاية.





وقال "الجنايني" خلال تصريحاته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار" إن "الصعوبة بالنسبة له في إدارة اتحاد الكرة؛ أنه لم يعتد العمل بشكل عشوائي، وبعدم وجود نظام، أو يكون الرجل الأوحد".





وأوضح: "كان هناك عمل كثير جدًا، وساعدني في ذلك المجموعة المتواجدة معي في اللجنة الخماسية، وأتشرف بالتواجد معهم، والتحديات كانت كثيرة جدًا، لم أعتد على الفشل في حياتي، ولن أفشل طوال عمري".





واستطرد الجنايني: "محظوظ جدًا لأنني لا يوجد لدي أجندات لأحد، لأنني لن أتواجد في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمجاملة أول طرق الفساد، وأنا لا أجامل في عملي، وأنا غير فاسد، ولن أصبح كذلك أبدًا".





وواصل: "كنت أسمع عن مباريات يتم تأجيلها عن طريق الهاتف، وأوقفت ذلك، وهذا لن يحدث مجددًا، ليست لدي مشكلة مع رؤساء الأندية، لكن مشكلتي هي تطبيق النظام واللوائح".



