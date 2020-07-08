AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:04 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة
Advertisements
قسم الخارجي
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ3 ملايين، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".

وتظل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا، بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بنحو 1,668,589 حالة إصابة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس والأمم المتحدة رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق عاما على الأقل، وفقًا لتقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية.

فيما قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن تقارير وصلت إليهم تفيد بإخطار الولايات المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جونز هوبكنز: روسيا ثاني أكثر دولة لديها إصابات بـ كورونا بعد أمريكا

أكثر من 1500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

إصابات فيروس كورونا عالميا تتجاوز 9.8 مليون.. والوفيات 495 ألفا

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون حالة

أمريكا تتجاوز 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

لم أشعر بالندم لدقيقة.. هنا الزاهد تكشف آخر مستجدات تعرضها للتحرش.. فيديو

الحكومة: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

علاقة ريمديسيفير بـ ارتفاع وفيات كورونا بالمملكة؟.. الصحة السعودية توضح

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

شروط الأضحية وعمرها .. اعرف سن ذبح الخروف

AdvertisementS

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

«آمر قاعدة الجفرة» يرد على أنباء القصف التركي وتدمير منظومة دفاع روسية

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

ابقي كلميني لو الموضوع اتكرر.. هنا الزاهد تكشف رد فعل زوجها وجمهورها عن تعرضها للتحرش.. فيديو

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

ظهور نادر لوالدة أحمد السقا.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف