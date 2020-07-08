الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.





فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الـ3 ملايين، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".





وتظل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد الإصابات بكورونا، بينما تأتي البرازيل في المركز الثاني بنحو 1,668,589 حالة إصابة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس والأمم المتحدة رسميا بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، على الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يستغرق عاما على الأقل، وفقًا لتقرير شبكة "بي بي سي" البريطانية.



