وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 98 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة خلال يونيو

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن أداء فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026، تضمن تنفيذ 98 زيارة ميدانية شملت 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المنيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات أظهرت نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% في مستشفى دهب المركزي بجنوب سيناء، ومجمع الفيروز الطبي ومستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، ومستشفى صدر العباسية بالقاهرة، ووحدة تنمية الأسرة بششتا بالغربية.

وتابع أن نسبة التنفيذ بلغت 95% في مستشفى السنطة المركزي بالغربية، و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية (جاري استكمال الفرش غير الطبي وتجهيزات الكهرباء)، و83% في وحدة طب أسرة السبع آبار بالإسماعيلية.

وأشار «عبدالغفار» إلى وجود مشروعات كبرى جاري العمل بها بنسب تنفيذ أقل من 80%، منها مستشفى العلمين الجديدة والحمام المركزي بمطروح، ومستشفيا ببا المركزي وناصر العام ببني سويف، إلى جانب 60 وحدة طب أسرة بمحافظة المنيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن الزيارات شملت متابعة أعمال الصيانة الدورية وشبكات التيار الخفيف في مستشفيات شبين القناطر والعجمي التخصصي ومعهد الزقازيق الفني الصحي وبلطيم التخصصي وكفر الزيات العام وبولاق الدكرور، للتأكد من كفاءة شبكات إنذار الحريق والسباكة والغازات الطبية، مع إعداد تقارير بالأجهزة التي تحتاج صيانة لضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة خطط الدولة نحو توسيع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.