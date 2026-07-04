قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم
مباراة مصر والأرجنتين.. اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من التذاكر في أكتوبر
غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 98 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة خلال يونيو

مركز طب أسرة
مركز طب أسرة
أ ش أ

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن أداء فرق عمل إدارة متابعة المشروعات القومية خلال شهر يونيو 2026، تضمن تنفيذ 98 زيارة ميدانية شملت 36 مستشفى و62 وحدة صحية ومركز طب أسرة، منها 60 وحدة في محافظة المنيا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات أظهرت نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% في مستشفى دهب المركزي بجنوب سيناء، ومجمع الفيروز الطبي ومستشفى التل الكبير بالإسماعيلية، ومستشفى صدر العباسية بالقاهرة، ووحدة تنمية الأسرة بششتا بالغربية.

وتابع أن نسبة التنفيذ بلغت 95% في مستشفى السنطة المركزي بالغربية، و88% في مستشفى أبو صوير بالإسماعيلية (جاري استكمال الفرش غير الطبي وتجهيزات الكهرباء)، و83% في وحدة طب أسرة السبع آبار بالإسماعيلية.

وأشار «عبدالغفار» إلى وجود مشروعات كبرى جاري العمل بها بنسب تنفيذ أقل من 80%، منها مستشفى العلمين الجديدة والحمام المركزي بمطروح، ومستشفيا ببا المركزي وناصر العام ببني سويف، إلى جانب 60 وحدة طب أسرة بمحافظة المنيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن الزيارات شملت متابعة أعمال الصيانة الدورية وشبكات التيار الخفيف في مستشفيات شبين القناطر والعجمي التخصصي ومعهد الزقازيق الفني الصحي وبلطيم التخصصي وكفر الزيات العام وبولاق الدكرور، للتأكد من كفاءة شبكات إنذار الحريق والسباكة والغازات الطبية، مع إعداد تقارير بالأجهزة التي تحتاج صيانة لضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة خطط الدولة نحو توسيع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وحدة صحية مركز طب أسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

غدا.. الأوقاف تبدأ التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة» في 10 محافظات

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والدة رئيس جامعة الأزهر الأسبق

الثانوية الازهرية

طلاب الثانوية الأزهرية علمي يؤدون اليوم اختبار صعب أمام الرياضيات التطبيقية

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد