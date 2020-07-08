ميريت عمر الحريري: والدي رفض مساعدتي في التمثيل وهذه وصيته لي

قالت الفنانة ميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري "إذا كان عندي قبول عند الناس هستمر في التمثيل وإذا معنديش نفضها سيرة".





وأشارت إلى أن والدها رفض مساعدتها في العمل بالمجال الفني لذلك بدأت التمثيل بعد وفاته في سن كبير وذهبت إلى مكاتب الكاستينج بحثا عن أدوار بالمسلسلات والأفلام.





وكشفت الفنانة ميريت عمر الحريري خلال لقائها مع الإعلامي حسام المراغي في برنامج شارع النهار على قناة النهار عن وصية والدها لها، وأكدت أنه طلب منها ألا تضعه في موقف محرج بسبب أي فعل يصدر عنها، وأضافت أنها ملتزمة بوصية والدها الثانية عندما طلب منها الانضباط خلال قيادة سيارتها وقال لها " لو رخصتك اتسحبت مش هجيبها"، مشيرة إلى أن رخصة قيادتها لم تسحب منها منذ تعلمها القيادة حتى الآن، وأكدت أن حفل زفافها حضره أكثر من ١٢٠٠ مدعو.



