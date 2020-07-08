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رياضة

بصورته وهو صغير .. شاهد ميدو يحتفل بعيد ميلاد ابنه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:07 ص
ميدو
ميدو
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سيد احمد
احتفل احمد حسام ميدو بعيد ميلاد نجله ونشر صورة له نجله وهو صغير خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وعلق ميدو قائلا " عيد ميلاد سعيد على .. إنه اليوم 16 .. أحبك يا بني".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

- ‏‎البرنس لازم يخلف برنس ربنا يحفظكم بحفظة .
- ‏‎كل سنه وانت طيب يا علي.
-‏‎احلا صباح عليك عالمي


ويذكر ان كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.


وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة جدًا، وخاض تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا، وعاد للمقاولون العرب وقدم مستويات طيبة جدًا معه، وكان يضع قدمه مع المنتخب قبل الإصابة. 


وأضاف: "مبروك للأهلاوية انضمام لاعب أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الأهلي، طاهر مثقف بشكل كبير جدًا، وهذا أصبح عنصرا هاما جدًا في التعاقد مع أي لاعب، جمعني به أكثر من لقاء، وشممت فيه رائحة اللاعب صاحب العقلية المتزنة، وهو يمتلك شخصية جيدة


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