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رياضة

ميدو ينتقد مرتضى منصور: «الجنينة» لن تقلل من تاريخ حسن شحاتة.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:42 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن البيان الذي أصدره حازم إمام، ضد مرتضى منصور، نجم الفريق الأبيض السابق، لا يصدق، مؤكدًا أن رفع اسم حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء؛ لن يقلل من تاريخ الأسطورة.

وأوضح ميدو، في أولى حلقات برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الإثنين: "لا أصدق أن حازم إمام أصدر بيانا للرد على مرتضى، يريد التوقف عن التحدث عن الرموز أو رفع اسمه من منشآت النادي".

وأضاف: "لا يوجد مبنى سيفرق مع قيمة حسن شحاتة أو حازم إمام عند جمهور الزمالك، المستشار قدم إنجازات كثيرة لكن الجنينة أو المبنى لن تقلل أو تزيد من تاريخ حسن شحاتة أو أشرف قاسم".

وأكمل: "لا يوجد أي شيء سينقص من حب جماهير الزمالك لحازم إمام من كلمة عتاب قالها".

وأتم ميدو تصريحاته لمرتضى، قائلا: "ما لا تعرفه أن الأغلبية يحبونك ويريدون أن تستمر رئيسا للزمالك لأنهم يرون أنك بارقة أمل وتحارب للنادي رغم وجود سلبيات، اكسب هؤلاء وستجدهم دائما في ظهرك ويقدرون ما تعمله من أجل الزمالك".

يُذكر أن حازم إمام أكد أنه لم يتلق أى دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنه تحت أمر النادي حال تلقي دعوة وسيكون أول المتواجدين داخل نادي الزمالك.
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