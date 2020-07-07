ميدو ينتقد مرتضى منصور: «الجنينة» لن تقلل من تاريخ حسن شحاتة.. فيديو

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، إن البيان الذي أصدره حازم إمام، ضد مرتضى منصور، نجم الفريق الأبيض السابق، لا يصدق، مؤكدًا أن رفع اسم حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء؛ لن يقلل من تاريخ الأسطورة.





وأوضح ميدو، في أولى حلقات برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الإثنين: "لا أصدق أن حازم إمام أصدر بيانا للرد على مرتضى، يريد التوقف عن التحدث عن الرموز أو رفع اسمه من منشآت النادي".





وأضاف: "لا يوجد مبنى سيفرق مع قيمة حسن شحاتة أو حازم إمام عند جمهور الزمالك، المستشار قدم إنجازات كثيرة لكن الجنينة أو المبنى لن تقلل أو تزيد من تاريخ حسن شحاتة أو أشرف قاسم".



