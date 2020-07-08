بإطلالة مشرقة.. مريم اوزرلي تشارك متابعيها بصور تبرز جمالها

وظهرت مريم أوزرلي
بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وعلقت مريم اوزرلي
على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : I realized one of my biggest dreams .... what that is ?
.. انا اكتشفت اكبر احلامي.. يا ترى هو أيه ؟.
ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية طريقة عمل كعكة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها
لوم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون النبيتي.
ولم تتكلف مريم اوزرلي
في إختيار الإكسسوارات؛ حيث ارتدت قلادة من القماش باللون النبيتي حول عنقها ، واسورة ذهبية على يديها .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..