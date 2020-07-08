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مرأة

بإطلالة مشرقة.. مريم اوزرلي تشارك متابعيها بصور تبرز جمالها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:01 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.

وعلقت مريم اوزرلي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : I realized one of my biggest dreams .... what that is ? .. انا اكتشفت اكبر احلامي.. يا ترى هو أيه ؟.


وظهرت الممثلة التركية مريم اوزرلي بفستان كت باللون الأسود القصير، وهو ما أبرز من خسارتها للوزن بشكل كبير.

ورفعت مريم اوزرلي شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية طريقة عمل كعكة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها

لوم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، واكتفت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون النبيتي.

ولم تتكلف مريم اوزرلي  في إختيار الإكسسوارات؛ حيث ارتدت قلادة من القماش باللون النبيتي حول عنقها ، واسورة ذهبية على يديها .

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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