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فن

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:32 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في اول ظهور لها بعد اعلان زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست، ترشحه للانتخابات الرئاسية الامريكية. 

وظهرت كيم كارداشيان، في شوارع لوس انجلوس مرتدية ملابس جلدية وتخفي وجهها بالكمامة من اجل الاجراءات الوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد. 

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وكذبت مجلة فوربس الامريكية نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حول تلقيبها ب لقب مليارديرة على حسب وصف زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكانت هناك اخبار انتشرت على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن ماركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل kkw حققت صفقة مالية كبيرة ، وهو ما منحها لقب مليارديرة.
بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس
بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس
بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس
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