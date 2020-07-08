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أخبار العالم

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى في 8 أعوام

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوياتها في 8 أعوام خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تجدد المخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا في ضوء تزايد أعداد الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة وبعض دول العالم.


وصعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.07% مسجلا 1811.20 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.29% عند 1800.05 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من عام 2011 حينما سجل 1796.9 دولار للأوقية.


على صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 96.947 نقطة.


وكشفت أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس بعد الإبلاغ عن 55274 حالة، بما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 3 ملايين إصابة.


في سياق متصل، أظهرت توقعات المفوضية الأوروبية أن أضرار جائحة كورونا الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أكثر خطورة وأشد وطأة مما اعتقد في البداية.


وتوقعت المفوضية انكماش الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 8.7% في 2020، وهو أسوأ بكثير من تقديراتها السابقة بشأن انكماشه بمعدل 7.7%.

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