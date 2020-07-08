AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تظاهرات في لبنان ضد زيارة مسؤول أمريكي لمطار بيروت.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:22 ص
تظاهرات في لبنان
تظاهرات في لبنان ضد زيارة مسؤول أمريكي لمطار بيروت
Advertisements
شيماء مصطفى
شهد مدخل مطار بيروت الدولي، اليوم الأربعاء، تدافعا واشتباكات بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، كينيث فرانكلين ماكنزي إلى لبنان.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، تجمع عدد من المتظاهرين على طريق المطار، احتجاجا على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي ماكنزي إلى لبنان.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام تجمع عدد من المواطنين على طريق المطار، احتجاجا على زيارة كينيث فرانكلين ماكنزي لبنان، وترددت معلومات عن احتمالية تنظيم احتفال في المطار في ذكرى حادثة تفجير المارينز في بيروت. 

وأطلق المشاركون شعارات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالسياسة الأمريكية في لينان بالاضافة الى التنديد بالعدو الإسرائيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتجاجات وقطع طرق واشتباكات مع الشرطة والجيش في لبنان

حصيلة إصابات كبيرة في الجيش اللبناني بعد ليلة دامية من المظاهرات

مظاهرات لبنان.. عودة التوتر في طرابس والجيش يستنفر.. فيديو

قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي يتوعد إيران

شاهد.. مسيرات بالدراجات النارية في لبنان احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية

مظاهرات في لبنان احتجاجا على تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.. فيديو

ترشيحاتنا

أيمن دجيش عميد الحكام يطالب باستبعاد بكارى جاساما من مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

ميريت عمر الحريري: انتصرت على السرطان وكنت أحضر ورشة التمثيل عقب جلسة الكيماوي

أخبار الرياضة| هجوم على اتحاد الكرة بسبب محمد صلاح.. جلسة عتاب بين الخطيب وفايلر لهذا السبب

جرائم القتل في الشرقية عرض مستمر.. زوج يقتل زوجته لتأخرها في إعداد الطعام وميكانيكي يقتل كهربائيا لخلافات الجيرة

تبتلع المنازل والأشجار.. انهيارات أرضية وفيضانات تضرب الصين.. شاهد

عمرو السولية يعلق على تمديد عقد سعد سمير ومحمد الشناوى لـ الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقاوة طفل تعرض حياته للخطر والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

بعد إعلان ترشح زوجها لرئاسة أمريكا.. شاهد أول ظهور لـ كيم كارداشيان في لوس أنجلوس

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى