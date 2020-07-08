تظاهرات في لبنان ضد زيارة مسؤول أمريكي لمطار بيروت.. فيديو

شهد مدخل مطار بيروت الدولي، اليوم الأربعاء، تدافعا واشتباكات بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، كينيث فرانكلين ماكنزي إلى لبنان.





ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، تجمع عدد من المتظاهرين على طريق المطار، احتجاجا على زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي ماكنزي إلى لبنان.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام تجمع عدد من المواطنين على طريق المطار، احتجاجا على زيارة كينيث فرانكلين ماكنزي لبنان، وترددت معلومات عن احتمالية تنظيم احتفال في المطار في ذكرى حادثة تفجير المارينز في بيروت.





وأطلق المشاركون شعارات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالسياسة الأمريكية في لينان بالاضافة الى التنديد بالعدو الإسرائيلي.