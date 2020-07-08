بحوزته ٤٥٠٠ دولار.. الأموال العامة تضبط تاجر عملة بالقاهرة

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبىء.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة قيام (صاحب محل بيع هواتف محمول، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ) بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد، وبحوزته (295000 جنيه مصرى- 4500 دولار أمريكى- 60 دينار أردنى- هاتف محمول يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطه الإجرامى وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون)، بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



