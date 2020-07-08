حضور أمني وتنظيم في أول أيام تسكين الطلاب في مدن جامعة القاهرة.. صور

أعلنت إدارة المدن الجامعية بـ جامعة القاهرة ، عن جاهزية كافة المباني المخصصة لإقامة الطلاب وتطهيرها وتعقيمها بالكامل، وتوفير كافة المستلزمات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وأنها تستقبل الطلاب ابتداءا من اليوم الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ طلاب اوفقا للجدول المعلن، لكل كلية قبل أداء الطالب للامتحان بـ٤٨ ساعة.





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كما أشادت بجميع الطلاب ضرورة الالتزام بالجدول وبالإجراءات الاحترازية، كما أوضحت عدد من القواعد أهمها أن السكن سيكون طالب واحد بالغرفة، توافر وجبات مطهية وجافة حسب رغبة الطالب، سيتم تسكين الطلبة بمدينة الرعاية، وتسكين الطالبات بمدينة الطالبات بالجيزة.





ووجهت جامعة القاهرة عددا من النصائح والإرشادات لطلاب الفرق النهائية، قبل انطلاق امتحاناتهم الأسبوع المقبل، وطالبت الجامعة الطلاب بالحرص على عدم الحضور إلى الجامعة في حال الشعور بأية أعراض تنفسية كالسعال أو آلام الحلق أو ضيق تنفس أو الحمى، والتواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.





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كما شملت النصائح، إحضار الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الحالي، والالتزام بارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى الجامعة، والدخول من بوابات التعقيم دون تدافع أو تزاحم، ومتابعة العلامات الإرشادية التي تشير إلى مقار لجان الامتحان.





وتم التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف مع الغير، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل أو بعد الامتحان، وحظر تبادل الأقلام وغيرها من الأدوات المكتبية أو الشخصية، وأن يوقع الطالب في كشف الحضور والانصراف بقلمه الخاص، وإحضار احتياجاته الشخصية معه مثل مياه للشرب وغيرها، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.