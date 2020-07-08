حضور أمني وتنظيم في أول أيام تسكين الطلاب في مدن جامعة القاهرة.. صور

أعلنت إدارة المدن الجامعية بـ جامعة القاهرة ، عن جاهزية كافة المباني المخصصة لإقامة الطلاب وتطهيرها وتعقيمها بالكامل، وتوفير كافة المستلزمات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، وأنها تستقبل الطلاب ابتداءا من اليوم الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ طلاب اوفقا للجدول المعلن، لكل كلية قبل أداء الطالب للامتحان بـ٤٨ ساعة.
كما أشادت بجميع الطلاب ضرورة الالتزام بالجدول وبالإجراءات الاحترازية، كما أوضحت عدد من القواعد أهمها أن السكن سيكون طالب واحد بالغرفة، توافر وجبات مطهية وجافة حسب رغبة الطالب، سيتم تسكين الطلبة بمدينة الرعاية، وتسكين الطالبات بمدينة الطالبات بالجيزة.
ووجهت جامعة القاهرة عددا من النصائح والإرشادات لطلاب الفرق النهائية، قبل انطلاق امتحاناتهم الأسبوع المقبل، وطالبت الجامعة الطلاب بالحرص على عدم الحضور إلى الجامعة في حال الشعور بأية أعراض تنفسية كالسعال أو آلام الحلق أو ضيق تنفس أو الحمى، والتواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.
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كما شملت النصائح، إحضار الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الحالي، والالتزام بارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى الجامعة، والدخول من بوابات التعقيم دون تدافع أو تزاحم، ومتابعة العلامات الإرشادية التي تشير إلى مقار لجان الامتحان.
وتم التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف مع الغير، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل أو بعد الامتحان، وحظر تبادل الأقلام وغيرها من الأدوات المكتبية أو الشخصية، وأن يوقع الطالب في كشف الحضور والانصراف بقلمه الخاص، وإحضار احتياجاته الشخصية معه مثل مياه للشرب وغيرها، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.