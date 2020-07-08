انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول حصول مصر على المركز ال9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020.





واوضح الانفوجراف ، ان مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية، يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسة .





واضاف ان درجات مصر في الأبعاد الرئيسية جاء ب2.2 في راس المال البشري ، و 1.7 في المعرفة ،و 2.2 في التمويل ، و3.1 في تاسيس الشركات ، 2.5 في عمليات الشركة ، و 2.9 في البنية التحتية .





واشار الانفوجراف، الى ان ترتيب مصر في المؤشر من بين ١٣ دولة .