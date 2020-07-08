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أخبار البلد

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:57 م
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف حول حصول مصر على المركز ال9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية 2020.

واوضح الانفوجراف ، ان مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية، يقيس مدى قدرة الدول على دعم وتطوير ريادة الأعمال من خلال 6 أبعاد رئيسة .

واضاف ان درجات مصر في الأبعاد الرئيسية جاء ب2.2 في راس المال البشري ، و 1.7 في المعرفة ،و 2.2 في التمويل ، و3.1 في تاسيس الشركات ، 2.5 في عمليات الشركة ، و 2.9 في البنية التحتية .

واشار الانفوجراف، الى ان ترتيب مصر في المؤشر من بين ١٣ دولة .
انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية
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