بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من إحدى جلسات التصوير.





ظهرت سمية الخشاب فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت سالوبيت جينز باللون الغامق و نسقت معه سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، مما منحها إطلالة شبابية.









وانتعلت سمية الخشاب حذاء رياضي مسطح باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم جمعت بين اللون الأسود و الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات البسيطة، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.





ومن الناحية الجمالية، بدت سمية الخشاب بخصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطةو الغير مبالغ فيها.











