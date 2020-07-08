روسيا تدعو تركيا إلى إقناع السراج بهدنة في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو وأنقرة تعملان من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار فوري في ليبيا، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".





وأكد لافروف أن الجيش الوطني الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن روسيا طالبت تركيا بإقناع حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، بالتوقيع على هذا الاتفاق.



وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن الوضع على الأرض في ليبيا معقد، مشيرًا أن موسكو تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع كافة أطراف النزاع في البلاد.





وأضاف: "نعتقد أيضا أنه من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة".





وتابع: "في حين أنه لا يوجد رئيس لهذه البعثة، فإن نائب الرئيس يصرف الأعمال بشكل مؤقت. نعتقد أنه كلما كانت هذه البعثة في ليبيا جاهزة للعمل بشكل أسرع، كلما كان أفضل".



