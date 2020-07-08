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مرأة

بـ فستان أحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:03 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


تألقت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا انيقا ذا اكمام طويلة باللون الأحمر الغامق الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات، مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان.




وتزينت ياسمين صبرى ببعض الإكسسوارات العصرية والقيمة حيث ارتدت ساعة يد باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض مجوهرات اليد القيمة.


ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بتسريحة شعر بسيطة،واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها إطلالة متناسقة.



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🎈 —— 📸 @yousseftayehphotography

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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