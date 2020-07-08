اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد





وعلق صالح على الصورة قائلا: " اصنع حظى الخاص " .





وحازت الصورة على اعجاب كبير من جانب الجماهير، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " نجم مصر - احرف لاعب - الملتزم ".





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يذكر ان الإعلامي هانى حتحوت، قال إن هناك جلسة مرتقبة سيعقدها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، مع صالح جمعة لاعب الفريق من أجل تحديد مصيره.





وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن فايلر سيعقد جلسة مع صالح جمعة ، من أجل تحديد مصيره سواء بالمشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه لخوض لمباريات، أو العودة للتدريبات الفردية واستمرار خروجه من الحسابات الرسمية.