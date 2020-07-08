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رياضة

اصنع حظى الخاص.. صالح جمعة يشعل السوشيال ميديا| شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك صالح جمعة نجم النادى الاهلى جمهوره صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلق صالح على الصورة قائلا: " اصنع حظى الخاص " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من جانب الجماهير، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " نجم مصر - احرف لاعب - الملتزم ".

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يذكر ان الإعلامي هانى حتحوت، قال إن هناك جلسة مرتقبة سيعقدها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، مع صالح جمعة لاعب الفريق من أجل تحديد مصيره.

وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن فايلر سيعقد جلسة مع صالح جمعة، من أجل تحديد مصيره سواء بالمشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه لخوض لمباريات، أو العودة للتدريبات الفردية واستمرار خروجه من الحسابات الرسمية.
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I make my own luck 👋

A post shared by Saleh Gomaa (@salehgomaa) on

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