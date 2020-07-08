لإضاءة الشوارع والميادين.. محافظ الدقهلية يوزع 1300 كشاف ليد على الوحدات المحلية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع الدفعة الجديدة من كشافات الليد 150 وات لاضاءة الشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الاضاءة والانارة بالشوارع والميادين.



وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار محافظ الدقهلية إلى انه وصل اليوم 1300كشاف إستكمالا لخطة توزيع كشافات على الوحدات المحلية والتى بدأت في شهر مارس الماضي ضمن خطة تشمل كافة مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، واضاف ان هذه الدفعة يتم توزيعها على مراكز ومدن الكردى وبنى عبيد وتمى الامديد وطلخا وذلك استكمالا للخطة الماضية لتدعيم الانارة بها.





واوضح محافظ الدقهلية انه سبق توريد الهيئة العربية للتصنيع كشافات انارة للمحافظة على مراحل ليصل الاجمالى إلى 167 ألفًا و843 كشاف ليد تم توزيعهم على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم وسيتم توريد عدادات ثلاثية بالتايمر للتحكم في إنارة الأعمدة اتوماتيكيا ترشيدا لاستهلاك الكهرباء في أعمدة الشوارع العمومية والطرق الرئيسية والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



