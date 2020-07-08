لموافقة على إنشاء آبار جديدة لحصاد 25 ألف متر مكعب مياه بمطروح

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تمويل إنشاء آبار لتخزين مياه الأمطار لـ 250 أسرة تساعد في حصاد 25000 متر مكعب من المياه الأمطار الصالحة للشرب .





وأوضح المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ان الابار يتم إنشاؤها بتمويل من خطة المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح متمثلة في إدارة تنمية القرية ومركز بحوث الصحراء متمثلا في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.





وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دعم القيادة السياسية للقري الأكثر احتياجًا وتوابعها خاصة بمحافظة مطروح في نشاط حصاد مياه الأمطار بغرض توفير مياه الشرب للمواطنين داخل التجمعات الصحراوية.





وأشار الى أنه طبقا لبروتوكول التعاون بين محافظة مطروح ومركز التنمية المستدامة تم إسناد أعمال تنفيذ تلك الأبار والخزانات لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.و يتم التركيز خلال الفترة الحالية على إنشاء خزانات كبيرة لتجميع مياه الأمطار، لخدمة عدد أكبر من الأهالي بالقرى والتجمعات ، إلى جانب حفر الآبار النشو، ومنها تنفيذ حفر 250 بئرا لأهالي غرب مرسي مطروح بالقرى وتوابعها .





وأوضح أنه تم اختيار المستفيدين عن طريق لجنة معاينات بمجالس المدن ، بالإضافة إلى أن هناك 6 آلاف بئر، سيتم حفرها خلال الفترة المقبلة في أنحاء المحافظة، من خلال منظمة الإيفاد، ضمن مشروع تنموي متكامل، سيتم تنفيذه عن طريق مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالتنسيق مع محافظة مطروح.





وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اسند عملية إنشاء 250 بئرا نشو لحصاد مياه الأمطار لاستخدمها للشرب داخل القري الأكثر احتياجًا وتوابعها والتي تم توزيعها على أربعة مراكز ومنها مرسي مطروح بعدد 60 بئرا ومركز النجيلة 70 بئرا ومركز سيدي براني 100 بئر ومركز السلوم 20 بئر ، حيث وصلت نسبة التنفيذ بنسبة 89.6 % بعدد 224 بئر ومنها مركز مرسي مطروح بعدد 58 بئرا ومركز النجيلة بعدد 63 بئرا ومركز سيدي براني 85 بئرا ومركز السلوم 18 بئرا بمساحة 21857 مترا مكعبا ومن المنتظر الانتهاء من الخطة بنسبة 100% خلال منتصف يوليه الجاري .