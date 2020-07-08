بعد حجز التذاكر له.. الزمالك يؤجل وصول حمزة المثلوثي إلى القاهرة للأسبوع المقبل

تقرر تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي والذي وقع على عقود الانتقال للفريق الأبيض في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى تعاقده مع الفريق التونسي في الفترة الحالية.







واستقر الزمالك على تأجيل وصول اللاعب إلى مصر إلى الأسبوع المقبل ليخضع للفحوصات الطبية في الفترة المقبلة وبعدها يتم الإعلان عن الصفقة رسميا.







وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم برفقة زميله فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء، إلا أن مسؤولي الزمالك قرروا تأجيل وصول اللاعب للقاهرة رغم حجز التذاكر له.