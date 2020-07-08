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مرأة

غسل اليدين قبل لمس الوجه.. خطوات مهمة للحصول على بشرة صحية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:32 م
بشرة خالية من العيوب
بشرة خالية من العيوب
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نهى هجرس
تضمن عادات النظافة الجيدة الحصول على بشرة رائعة، وعادات نظافة الجلد الجيدة هي أكثر بكثير مما تضعه على البشرة، يتعلق الأمر بكيفية العناية بالبشرة، غالبًا ما لا يؤدي اتباع روتين إلى الحصول على أيام بشرة جيدة.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز الخطوات للحصول على بشرة خالية من العيوب...

اغسل يديك قبل لمس الوجه 
من خلال لمس وجهنا عدة مرات في اليوم ، ندعو الجراثيم والبكتيريا إلى إحداث دمار على بشرتنا، وبالتالي ، تشاهد البثور العرضية من أي مكان والبشرة الدهنية المفرطة، كل ما عليك فعله هو الامتناع عن لمس وجهك ، وإذا فعلت ذلك ، تأكد من نظافة يديك بشكل صحيح.

تغيير اللوف الخاص بك كل بضعة أشهر  
قد يكون اللوف الذي يمنحك مقشرًا جيدًا هو سبب مشاكل بشرتك، عند استخدام المقشر يوميًا لحمامك المنعش ، يميل إلى التقاط بعض الأوساخ وخلايا الجلد الممزقة، وعندما تستخدم نفس اللوف المخترق ، فأنت تضع بشرتك للعدوى والتهيج مرة أخرى للحفاظ على صحة بشرتك ، احصل على ليفة جديدة كل شهرين.

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نظفي أدوات المكياج بانتظام 
تتسخ فرش المكياج وإسفنج التجميل بسرعة كبيرة، عند وضع الماكياج ، يلتقط الأوساخ والأوساخ من وجهك ويغمسها مرة أخرى في المقلاة يصيب مكياجك أيضًا، والنتيجة هي اختراقات سيئة لذا ، من المهم أن تنظفي فرشك بانتظام لمنع تراكمها.

لا تشارك أبدًا عناصر العناية الشخصية 
تعد مشاركة عناصر العناية الشخصية الخاصة بك مثل المنشفة أو الصابون أو ماكينة الحلاقة أو المشط أو فرشاة الماكياج أو الماكياج من أسوأ عادات نظافة البشرة، يزيد من فرص انتشار العدوى ، مما يدعو إلى العديد من مشاكل العناية بالبشرة، أفضل ممارسة هي عدم مشاركة عناصر العناية الشخصية الخاصة بك مع أي شخص. 

غسول لطيف للوجه بدلًا من الصابون 
إذا كنت تريد بشرة خالية من العيوب ، تخلص من الصابون، استخدم دائمًا غسول الوجه لغسل وجهك، يحتوي الصابون على درجة حموضة أعلى من 8-9 مقارنة بدرجة حموضة البشرة التي تتراوح بين 4-5، يؤدي استخدام الصابون إلى تعطيل درجة الحموضة في بشرتك مما يجعلها باهتة ومتضررة.






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