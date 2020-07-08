جلسة مجلس الأمن.. أبو الغيط: لابد من وجود حل سياسي سلمي للأزمة الليبية.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط ، مندوب جامعة الدول العربية في مجلس الأمن، إننا ملتزمون في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، مضيفا أنه لابد من وجود حل سياسي سلمي للأزمة الليبية.









وأضاف أبو الغيط، في جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن تهريب السلاح إلى ليبيا ودخول المحاربين الأجانب في ليبيا وحروب بالوكالة كلها أمور ترفضها الدول العربية، متابعا أنه :"طالبنا بإيقاف فوري لإطلاق النار وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا".









وتابع مندوب جامعة الدول العربية في مجلس الأمن، أنه :"نؤكد ضرورة استعادة ليبيا لمواردها البترولية، وتوزيع عادل للنفط الليبي على الليبيين، وكل هذا يمكن أن يحدث في أجواء خالية من مقاتلين أجانب وتدخلات خارجية".



