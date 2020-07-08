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ديني

عبلة الكحلاوي تعزي وزيرة التضامن

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:21 م
عبلة الكحلاوي تعزي
عبلة الكحلاوي تعزي وزيرة التضامن
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محمود ضاحي
قدمت الدكتور عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية التعازي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  في وفاة شقيقتها وزوجها.

وقالت الكحلاوي عبر الفيسبوك: تتقدم جمعية الباقيات الصالحات وعلي رأسها  الدكتوره عبله الكحلاوى رئيس مجلس إلادارة وجميع العاملين بتقديم واجب العزاء  للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي فى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة سيادتها وزوجها، داعين المولي عز وجل أن يتقبلهما قبولا حسنا ويسكنهما الفردوس الأعلى بإذن الله تعالي.

حرص على كبير من الشخصيات العامة  والوزراء وقيادات الوزارة  والأصدقاء على تقديم التعازى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى وفاة شقيقتها وكذلك وفاة زوج شقيقتها داعين المولى عز وجل أن يرحم المتوفين ويلهم الوزيرة والأسرة الصبر والسلوان.  

كانت جنازة شقيقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، وكذلك زوج شقيقتها قد شيعت وتم الدفن أمس بمدافن العائلة بطريق الواحات ، وقام الحضور من أسرة المتوفين والأصدقاء بأداء صلاة الجنازة على المقابر والدعاء للمتوفين.
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