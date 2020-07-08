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أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:32 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك خبر عاجل، يفيد بثبات أسعار المواد والمنتجات البترولية لمدة ثلاث أشهر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد،  أن اللجنة المخصصة لتحديد الأسعار الخاصة بـ المواد البترولية تعقد جلسة كل ثلاث أشهر.

وأوضح أحمد موسى، أن الحكومة قرارات ثبات الأسعار كما هي الآن. 

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 5ر6 جنيه للتر البنزين 80  و  75ر7 جنيه للتر البنزين 92  و  75ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيه 2020، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة .

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة  مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليه / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع أبريل / يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية .

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