السبت.. بدء اختبارات نهاية العام بمركز إعداد الدعاة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز إعداد الدعاة بالمحافظة والتابع للمركز الثقافي ووزارة الأوقاف، السبت المقبل، وينتهي يوم 20 يوليو، وذلك بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالخارجة، ميدان الشعلة بالطابق الثاني من المجمع.





وقالت سعاد عبد الشهيد مدير مركز إعداد الدعاة بالمحافظة، في بيان صحفي، إن المركز به 18 دارسًا من أبناء المحافظة رجال وسيدات، ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمركز لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.

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أكدت عبد الشهيد، أن فترة الدراسة بالمركز عامان، يحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف تؤهله للخطابة في المساجد وإلقاء الدروس الدينية والعمل الدعوي تحت إشراف وزارة الأوقاف في ظل وجود عدد كبير من الخطباء من غير خريجي الأزهر الشريف، ما يتطلب دراستهم في مركز إعداد الدعاة بشرط اجتياز الاختبارات في الفقه والقرآن الكريم وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عال كحد أدنى ومن غير خريجي الأزهر الشريف.





وأضافت عبد الشهيد، أن هذه هي الدفعة الثانية لخريجي المركز بالمحافظة وتضم 18 دارسًا من الرجال والسيدات وهناك توقعات بزيادة المقبلين على الدراسة بالمركز السنوات المقبلة، كما أن الاختبار التحريري ستكون 11 يوليو في مادة الفقه والحديث الشريف وعلومه "ورقة امتحانية واحدة"، ويوم 15 يوليو الجاري، في مادة السيرة النبوية وقضايا التجديد "ورقة امتحانية واحدة" ويوم 20 من نفس الشهر في مادة اللغة العربية ورقة امتحانية واحدة، وسيعلن عن الامتحان الشفوي لاحقا.





أكدت عبد الشهيد، أنه جرى التنبيه على الممتحنين الالتزام بالتعليمات والضوابط الاحترازية الآتية:

- لا يسمح بدخول الامتحان إلا بارتداء الكمامة لجميع الممتحنين والقائمين على الامتحانات.

- عند تعذر دخول الامتحان بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يجري التقدم بطلب إلى السيد الدكتور عميد المركز لتأجيل الامتحان إلى الدور الثاني أو تأجيله للعام الدراسي القادم دون أن تحتسب سنة رسوب.

يحرم من دخول الامتحان من يتأخر أكثر من (20) دقيقة عن الموعد المقرر.

ولفتت عبد الشهيد، إلى تعقيم اللجان قبل بدء أعمال الامتحان، وبين كل مادة والتي تليها، وتوفير المطهرات عند باب اللجنة، وتوفير أجهزة قياس الحرارة.



