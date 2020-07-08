لجنة مكافحة كورونا: مستمرون في استخدام هيدروكسي كلوروكوين.. ونجرى تجارب على عدة لقاحات

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن منظمة الصحة العالمية اتخذت عدة قرارات متعارضة فيما يتعلق بدواء هيدروكسي كلوروكوين.





وأضافت جيهان العسال في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن نتائح هيدوركسي كلولوكين جيدة في مصر عندما تم استخدامه على المصابين في الحالات البسيطة والمتوسطة .





وتابعت جيهان العسال :" مصر أصرت على موقفها في الاستمرار في استخدام الهيدروكسي كلوروكين ومستمر استخدامه في بروتوكول العلاج حتى الآن ".





وأكملت جيهان العسال:" مصر درست بروتوكولات العلاج فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى أن وصلنا إلى بروتوكول العلاج الحالى المستخدم في مصر حاليا".





ولفتت جيهان العسال:" يتم تجربة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا عالميا في تجارب سريرية للتأكد من فعاليتها، مضيفا:" تجرى ابحاث على عدد من الأدوية في مصر من اجل التأكد من فعاليتها، ويتم تجربة عدد من اللقاحات في طور التجارب الإكلينيكية السريرية ".