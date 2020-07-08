لجنة مكافحة كورونا: مستمرون في استخدام هيدروكسي كلوروكوين.. ونجرى تجارب على عدة لقاحات

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن منظمة الصحة العالمية اتخذت عدة قرارات متعارضة فيما يتعلق بدواء هيدروكسي كلوروكوين.
وأضافت جيهان العسال في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن نتائح هيدوركسي كلولوكين جيدة في مصر عندما تم استخدامه على المصابين في الحالات البسيطة والمتوسطة .
وتابعت جيهان العسال :" مصر أصرت على موقفها في الاستمرار في استخدام الهيدروكسي كلوروكين ومستمر استخدامه في بروتوكول العلاج حتى الآن ".
وأكملت جيهان العسال:" مصر درست بروتوكولات العلاج فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى أن وصلنا إلى بروتوكول العلاج الحالى المستخدم في مصر حاليا".
ولفتت جيهان العسال:" يتم تجربة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا عالميا في تجارب سريرية للتأكد من فعاليتها، مضيفا:" تجرى ابحاث على عدد من الأدوية في مصر من اجل التأكد من فعاليتها، ويتم تجربة عدد من اللقاحات في طور التجارب الإكلينيكية السريرية ".