إجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ بالوادي الجديد بـ2850 جنيها

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، بدء توقيع الكشف الطبي لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي (القومسيون).





وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تخصيص (مستشفى الخارجة العام، ومستشفى الداخلة العام،) للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ويجري ذلك كله من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قررتها وزارة الصحة 2850 جنيهًا، على أن يكون سداد الرسوم المقررة بمديرية الصحة بالوادي الجديد.





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وأضاف محروس، أنه جارٍ تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي تعتبر شرطا أساسيا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديمقراطي، وأنه يتم باستمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة ألية العمل، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاع اللواء الزملوط "بشكل لحظي " بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.





وطالب محافظ الوادي الجديد بالعمل على توفير التيسيرات اللازمة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك حسب ما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 35 لسنة 2020 الخاص بهذا الشأن، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للإجراءات والتعليمات المتبعة.



