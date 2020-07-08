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خطة الإقلاع عن التدخين من 3 خبراء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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اسماء محمد
الاقلاع عن التدخين مسألة كبيرة ومتشعبة حيرت الكثير من البشر فعدد كبير من البشر يعرف أضرارها ولكنه لايمتلك الرغبة القوية فى الاقلاع عنها .
والبعض الآخر يرغب فى الإقلاع عنها لكنه لايستطيع فعل هذه الخطوة وإن بدأ لايتمكن من الاستمرار .. فما افضل طريقة للإقلاع عن التدخين؟

وللتوصل لإجابة على هذا السؤال قام موقع " sharecare " برصد اراء موجموعة من الأطباء المتخصصين فى مجالات مختلفة مرتبطة بالتدخين للإلمام بكل جوانب الموضوع.

قال دكتور محمد عوز ، استشارى في الطب النفسي، ليس هناك طريقة واحدة للإقلاع عن التدخين والتغلب على إدمان النيكوتين نستطيع أن نصفها بالأفضل. ولكن المؤكد أنك تنجح فى الإقلاع عن التدخين إذا تحدثت إلى طبيب أو أخصائي الصحة العقلية المتخصص في الإقلاع عن التدخين. 

تعرف على الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الإقلاع عن التدخين وما يجب فعله للتعامل مع أعراض الانسحاب ، على سبيل المثال. قد يكون الطبيب قادرًا على وصف الأدوية التي يمكن أن تساعد فى التخلص من التدخين.


إيفان أ. هيرنانديز ،استشارى طب الاعصاب،وفقًا للمبادئ التوجيهية للجمعية الأمريكية للطب النفسي لعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات التدخين أوتعاطي المخدرات ، فإن الجمع بين العلاج النفسي والاجتماعي والأدوية ينتج أفضل النتائج بشكل عام. 

دكتور مايكل رويزن ، استشارى الطب الباطني، أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين تتضمن العلاج السلوكي بالإضافة إلى رقعة النيكوتين ، معينات اللثة ، بالإضافة إلى حبوب منع الحمل ، بالإضافة إلى القليل من التمارين مثل 30 دقيقة من المشي كل يوم. في الواقع ، كلما تم فعل المزيد منها  كما زادت فرص النجاح.
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