كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

وكشف موقع "boldsky" مخاطر التدخين على صحة العظام بشكل تفصيلي فيما هو تالى:

تشير الدراسات بقوة إلى أن التدخين سيء للغاية لعظامك، وتعتبر السنوات من الطفولة حتى سن 30 عامًا وقتًا رئيسيًا لبناء كتلة العظام ، وعندما يبدأ الفرد بالتدخين في سن مبكرة ، لن يتطور لديهم الحد الأقصى من كتلة العظام وينتهي بهم الهيكل العظمي الأصغر وأقل كتلة العظام ، مقارنة بغير المدخن .









و التدخين يؤثر على صحة العظام فقط خلال مرحلة المراهقة ، حيث يستمر التدخين في التأثير على صحة العظام في الأربعينيات والخمسينيات من عمرك، فيولد دخان السجائر الجذور الحرة (الجزيئات التي تهاجم وتدمر الدفاعات الطبيعية للجسم) ، والتي تضر الخلايا والهرمونات المشاركة في الحفاظ على صحة العظام .





تسبب السموم الناتجة عن الدخان خللًا في توازن الهرمونات مثل هرمون الاستروجين المطلوب لتقوية عظامك، كما أن عادة التدخين تجعل الكبد ينتج المزيد من الإنزيمات المدمرة للإستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام.



