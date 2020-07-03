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مرأة

كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:33 م
أضرار التدخين
أضرار التدخين
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نهى هجرس
يشكل التدخين خطرا كبيرا على الصحة الرجال، وخاصة عند الأكثار من شرب السجائر يوميا، كما يسبب العديد من الأمراض التى تؤدي إلى الوفاة، واهمها السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكرى.

وكشف موقع "boldsky" مخاطر التدخين على صحة العظام بشكل تفصيلي فيما هو تالى:

تشير الدراسات بقوة إلى أن التدخين سيء للغاية لعظامك، وتعتبر السنوات من الطفولة حتى سن 30 عامًا وقتًا رئيسيًا لبناء كتلة العظام ، وعندما يبدأ الفرد بالتدخين في سن مبكرة ، لن يتطور لديهم الحد الأقصى من كتلة العظام وينتهي بهم الهيكل العظمي الأصغر وأقل كتلة العظام ، مقارنة بغير المدخن  . 


و التدخين يؤثر على صحة العظام فقط خلال مرحلة المراهقة ، حيث يستمر التدخين في التأثير على صحة العظام في الأربعينيات والخمسينيات من عمرك، فيولد دخان السجائر الجذور الحرة (الجزيئات التي تهاجم وتدمر الدفاعات الطبيعية للجسم) ، والتي تضر الخلايا والهرمونات المشاركة في الحفاظ على صحة العظام  . 

تسبب السموم الناتجة عن الدخان خللًا في توازن الهرمونات مثل هرمون الاستروجين المطلوب لتقوية عظامك، كما أن عادة التدخين تجعل الكبد ينتج المزيد من الإنزيمات المدمرة للإستروجين ، مما يؤدي إلى فقدان العظام.

يمنع التدخين إنتاج الكالسيتونين الذي يساعد على بناء العظام. يقتل محتوى النيكوتين في التبغ خلايا بانيات العظم ، خلايا تكوين العظام ، بطرق أخرى ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف الأوعية الدموية لأنه يمنع الإمداد المناسب بالأكسجين. 

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