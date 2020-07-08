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رياضة

الانتاج الحربي: الأهلي لم يفاوضنا لضم عامر عامر ولم يجدَد لـ مختار مختار.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:27 م
عامر عامر
عامر عامر
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي، عن نتائج المسحات الثلاث التي أجراها الفريق في الاسابيع الماضية.


وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن المسحة الاولى أظهرت حالة ايجابية بين الجهاز الطبي، والمسحة الثالثة أظهرت حالتين بين العاملين.


وتابع: المسحات الثلاثة للاعبين كانت سلبية بالكامل، والمسحة الرابعة ستتم غداََ، والتدريبات جارية بشكل جيد بقيادة مختار مختار المدير الفني للفريق.


وأكد رئيس النادي أن، الأهلي لم يفاوض الانتاج الحربي رسمياََ لضم عامر عامر حارس مرمى الفريق، ولكن يوجد كلام من وكلاء بعض الأندية من بينهم الأهلي.


وأكمل: لن نتحدث عن مفاوضات الا عن طريق طلب رسمي من أحد الأندية، والحديث والأقاويل مجرد اجتهادات وتكهنات صحفية.


وأشار عامر الى أن، لا نفضل ضم لاعبين على سبيل الاعارة او اعارة لاعبينا، ونفضل الشراء او البيع نهائياََ.


واستطرد، أن مختار مختار عقده سينتهي الموسم الحالي، ولكن لم يتم التجديد له حتى الآن، ولكن هو قيمة كبيرة وسوف يتم التجديد له بعيداََ عن النتائج. 
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