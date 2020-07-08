AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي| تعثر ضم نجم صن داونز.. جهود مكثفة لضم رمضان صبحي.. بادجي معرض للعقوبة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:33 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي قد توصل لاتفاق نهائي لضم الأوكرانية إيكاترينا لصفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طلب التحقق من واقعة خوض اليو بادجي مباراة كرة خماسية بمنطقة سكنية مقيم بها.

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد قررت إيقاف المفاوضات بشكل نهائي مع صن داونز لضم سيرينو صانع ألعاب بطل جنوب أفريقيا.

يكثف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات من جهودة لحسم ملف ضم رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد ان وصل إلي مراحل متقدمه من المفاوضات.

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم

استعدادا للمباريات.. رمضان صبحي وشريف إكرامي يخوضان جلسة تدريبات بدنية في جيم الأهلي

عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سليمان وصالح جمعة بالأهلي

كدمة قوية في الظهر سبب غياب أحمد الشيخ عن تدريبات الأهلي

محمد محمود ينتظم في مران الأهلي الجماعي

شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين

ترشيحاتنا

دقيقة حدادا على روحه..مجلس الوزراء ينعي الفريق العصار فى أول اجتماع بعد وفاته

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

خبيرة فيروسات تحسم جدل انتشار كورونا عن طريق الهواء

النيابة تصدر قرارا بضبط وإحضار نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

شكري: مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي.. ويجب الوقوف أمام الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود ملتهبة.. صور الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة في موقع الاشتباكات بين الصين والهند

كنت بعاني كبت جنسي.. محامٍ حقوقي يعترف بوقائع تحرشه بـ سيدات

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب