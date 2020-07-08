أخبار الأهلي| تعثر ضم نجم صن داونز.. جهود مكثفة لضم رمضان صبحي.. بادجي معرض للعقوبة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي قد توصل لاتفاق نهائي لضم الأوكرانية إيكاترينا لصفوفه بدءًا من الموسم المقبل.
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طلب التحقق من واقعة خوض اليو بادجي مباراة كرة خماسية بمنطقة سكنية مقيم بها.
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد قررت إيقاف المفاوضات بشكل نهائي مع صن داونز لضم سيرينو صانع ألعاب بطل جنوب أفريقيا.
يكثف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات من جهودة لحسم ملف ضم رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد ان وصل إلي مراحل متقدمه من المفاوضات.
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.