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رياضة

شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا الخميس.

كما أجرى توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الاجازة التي حصلا عليها.
شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين
شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين
شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين
شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين
شاهد.. الأهلي يجري المسحة الطبية الثالثة للاعبين
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