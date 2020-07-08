شاهد.. كواليس مران الأهلي بالتتش وظهور فايلر وعودة محمد محمود

أجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المسحة الطبية الثالثة، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.





وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثالثة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني مسحة كورونا صباح اليوم الأربعاء للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات غدا الخميس.





كما أجرى توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق مسحة كورونا بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس الأول رفقة فايلر بعد انتهاء الاجازة التي حصلا عليها.

وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.





شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

وأنتظم شريف إكرامي في تدريبات حراس المرمى صباح اليوم الأربعاء.





وكان اللاعب قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي خلال اليومين الماضيين.





وخاض حراس الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية صباح اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.





وتغيب أحمد الشيخ عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأربعاء.





ويعاني الشيخ من كدمة قوية في الظهر ، حيث خضع للفحص الطبي اليوم ومنحه الجهاز الطبي راحة من تدريبات الكرة اليوم.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقد جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائي الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائي في التدريبات البدنية رفقة باقي اللاعبين.