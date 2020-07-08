الأهلي يكثف جهوده لضم رمضان صبحي

يكثف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات من جهودة لحسم ملف ضم رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد ان وصل إلي مراحل متقدمه من المفاوضات.





وقالت مصادر أن الخلاف المالي هو العائق الوحيد نحو إتمام الصفقة خاصة في ظل المبلغ المالي الكبير المطلوب من ناديه بجانب رفضهم نظام التقسيط.

وأضافت أن هناك إنفراجة في موقف رمضان صبحي بعد ان وافق هيدرسفيلد علي بيعه للأهلي ولكن يبقي الإتفاق المالي هو الأساس في الموضوع.



