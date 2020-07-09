6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا بدأت بتناول خيار واحد يوميا



فوائد عديدة تحدث لجسمك إذا كنت تتناول ثمرة يوميا من الخيار فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ويحافظ على صحة الجهاز الهضمى إليك وفقا لموقع "boldsky" كشف عن أبرز فوائد الخيار على الصحة:





تحسين صحة الدماغ



يساعد الخيار في تحسين صحة الدماغ. يحتوي



فقدان الوزن الزائد بسرعة. يساعد الخيار في تحسين صحة الدماغ. يحتوي الخيار أيضًا على الفوسفور - ونقص الفوسفور مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الإدراكية



يساعدك المحتوى العالي من الماء في



-يقل خطر الإصابة بالسرطان.



غنى بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات



-تحسن الهضم. يساعدك المحتوى العالي من الماء في الخيار على منحك الشبع لفترة أطول وويعد الخيار من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية. وبالتالي ، فهو خيار رائع لأي شخص يحاول السيطرة على وزن جسمه.غنى بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات



يحتوي الخيار على ألياف غذائية وكمية جيدة من الماء تساعد على الهضم. تساعد الفيتامينات الموجودة في الخيار أيضًا على تحسين عمل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي وجود الخيار يوميًا إلى حل المشكلات المتعلقة بحركة الأمعاء .





تساقط شعر أقل.





الخيار غنى بالفيتامينات مثل فيتامين B و يلعب البيوتين والريبوفلافين والنياسين والفيتامينات B5 و B6 و C أدوارًا مهمة في نمو الشعر. كما أنها تمنع تساقط الشعر والشيخوخة المبكرة.



-صحة القلب والأوعية الدموية.





يحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك.هذه العناصر الغذائية الثلاثة مهمة لأداء نظام القلب والأوعية الدموية. يعمل فيتامين ك كعامل حيوي في تخثر الدم وتنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

