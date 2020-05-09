مش هيبوظ تاني.. طريقة سحرية لحفظ الخيار في الصيف

تظهر بعض العادات الخاطئة في تخزين الطعام، مما يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية، وبالتالي لا تفيد جسم الإنسان، لذلك يجب الحرص على تخزين

والفاكهة بطريقة سليمة لتظل طازجة وغنية بالفيتامينات.