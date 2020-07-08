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الأقصر أعلى نسبة وفيات وسوهاج الأقل.. الصحة: تذبذب إصابات "كورونا" في مصر مؤشر جيد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن التذبذب الحاصل في أعداد إصابات فيروس "كورونا" في مصر، مؤشر جيد، ولكن لابد أن يواكب هذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف "وديع" خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن هناك عدة دول عادت إلى الإغلاق بعد أن كانت استأنفت أنشطتها، بسبب ظهور إصابات وبؤر جديدة لـ"كورونا، قائلًا: "ألمانيا ظهر عندها من 3 إلى 5 بؤر أدت إلى الإغلاق مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، أن انخفاض أعداد الإصابات بشكل كبير ثم ارتفاعها مرة أخرى يكون أكثر خطورة، لذلك لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل عدد الوفيات جراء "كورونا".

وكشف "وديع" عن المحافظات الأعلى تسجيلًا للوفيات بـ"كورونا"، وهي محافظات: "الأقصر، ودمياط، والقاهرة"، مشيرًا إلى أن المحافظات الأقل في نسب الوفيات هي محافظات "سوهاج، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء".

ولفت "وديع" إلى 52% من حالات الوفاة جراء "كورونا" في مصر من مرضى "الضغط"، كما أن هناك 40% من الوفيات من مرضى "السكري"، ومن 15% إلى 18% من حالات الوفاة من مرضى القلب، مشيرًا إلى أن ذلك ما دعا إلى إعادة إطلاق مبادرة "100 مليون صحة".
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