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سيارات

5 أعطال في سيارتك احذرها

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أماني نوار
بعض قائدي السيارات يتعرضون  أثناء القيادة على الطرق إلى أعطال مفاجئة تصيب سياراتهم  وذلك لعدم درايتهم بامور الصيانة فإنهم يقعون في مواقف محرجة .

وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد "  أبرز الاعطال والمشاكل التي يمكن أن تصي سيارتكم وكيفية التعامل معها .

1-صعوبة تشغيل المحرك وهو السبب الشائع لصعوبة دوران المحرك و هو ضعف البطارية أو تلفها وفي هذه الحالة يتم قياس قوة البطارية وتغييرها عند ضعفها

2- بالنسبة لمشكلة ارتفاع حرارة المحرم فيجب فحص دورة التبريد والتأكد من عدم تسرب سائل التبريد بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بالمروحة وسلامة الفيوز

3-عند انتشار رائحة البنزين فيجب في هذه الحالة يجب تنظيف البخاخات والتأكد من عدم وجود تسري للبنزين وهو مايمثل خطورة على سلامة السيارة ويفضل التوجه إلى مركز الصيانة على الفور.

4- عند انحراف السيارة لليمين أو اليسار عند الضغط على الفرامل فإن سبب المشكلة غالبا هو عدم اتزام العجلات أو عدم ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل متساو أو وجود مشكلة في الفرامل .

5-  عند انخفاض مستوى السيارة وزيادة مسافة الفرامل فتعبتر هذه المشكلة  دليل على تلف إو إنتهاء العمر الإفتراض للمساعدين

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