خبير كندي يحذر من احتمال ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا

حذر أحد كبار مسئولي الصحة العامة في كندا أمس، الأربعاء، من احتمال حدوث ارتفاع كبير في الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك ليس مجرد افتراضات، لأن هذا هو بالضبط ما يحدث في أجزاء أخرى من العالم.



وبينما تقترب الولايات المتحدة من 3 ملايين حالة من فيروس كورونا، وتظهر ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا أعداد قياسية من الحالات التي تم الإبلاغ عنها حديثا، أصدرت وكالة الصحة العامة الكندية أمس، الأربعاء، أحدث الأرقام في نموذج تفشي الفيروس في البلاد، تبين أن الوباء على نفس المسار الذي كان عليه في نهاية يونيو.



وصرح الدكتور هوارد نجو، نائب كبير مسئولي الصحة العامة في كندا، في مؤتمر صحفي في أوتاوا، بأن "الأنماط الحالية لعدوى كوفيد-19 تظهر أنها لا تقتصر على انتقال العدوى في معظم مناطق البلاد". وأشار الدكتور نجو إلى أن معظم حالات التفشي الأخيرة تم تحديد موقعها، مشيرا إلى شمال إقليم ساسكاتشوان ومناطق "بيل" و"وندسور-إسيكس" في أونتاريو كنقاط ساخنة ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين.