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رياضة

مع محمد صلاح.. أرنولد يحتفل بفوز ليفربول بثلاثية على فريق برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

احتفل ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على فريق برايتون في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونشر أرنولد صورة مع محمد صلاح من المباراة التي أحرز فيها الأخير هدفين، وصنع هدفا؛ لينافس على هداف الدوري الإنجليزي برصيد ١٩ هدفا.


قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، أمس الأربعاء، للانتصار على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.


محمد صلاح سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث لفريقه، في ليلة أبدع فيها صلاح كعادته في بلاد الضباب، مؤكدًا سيطرته على الدوري الإنجليزي بالطول والعرض.


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محمد صلاح سجل الهدف الأول له في الدقيقة السادسة، ليصنع بعدها مباشرة هدفًا لهندرسون.. كل ذلك في 7 دقائق و10 ثوانٍ فقط، وهي الفترة الزمنية الأصغر التي يسجل ويصنع صلاح فيها مع ليفربول.


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