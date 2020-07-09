من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول عقب تألقه في مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام برايتون.





ومن غيره يستحق أن يكون رجل المباراة!" . ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ محمد صلاح، معلقا "هدفان وتمريرة حاسمة،









قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، أمس الأربعاء، للانتصار على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي





محمد صلاح سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث لفريقه، في ليلة أبدع فيها صلاح كعادته في بلاد الضباب، مؤكدًا سيطرته على الدوري الإنجليزي بالطول والعرض.





صلاح سجل الهدف الأول له في الدقيقة السادسة، ليصنع بعدها مباشرة هدفًا لهندرسون.. كل ذلك في في 7 دقائق و10 ثواني فقط، وهي الفترة الزمنية الأصغر التي يسجل ويصنع صلاح فيها مع ليفربول





صلاح أيضًا وصل للهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي بين تسجيل وصناعة مع ليفربول، بعد 104 مباراة فقط، حيث سجل 73 هدفًا، وصنع 26 آخرين، وهو أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم بفارق 25 مباراة على الأقل من ثاني اللاعبين الذين وصلوا لذلك العدد من الأهداف