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أخبار العالم

بأعداد رمزية.. مكة والمدينة تستعدان لاستقبال الحجاج

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تستعد مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، بعدما قررت السلطات السعودية، تقليل أعداد الزائرين وسط تفشي فيروس كورونا. 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الأعداد هذا العام ستكون رمزية بنسبة 70% من المقيمين و30% من المواطنين، مشيرةً إلى أن الاستعدادات التي تتناسب مع تلك الأعداد اكتملت في المشاعر المقدسة في جوانب ترتيب وصيانة الطرق والمخيمات مع وجود عدد من الجهات الحكومية والخدمية لتجهيز مواقعها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات السعودية هيأت جميع الممرات والطرق المؤدية إلى الجمرات ومزدلفة وعرفات لاستقبال الحجاج، إذ وضعت الجهات المعنية أنجح خطط الخدمة والاستعداد لإقامة نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول غير حملة التصاريح اعتبارًا من الثامن والعشرين من ذي القعدة.

وأوضحت أن وزارة المالية السعودية أنهت جزءًا كبيرًا من الأعمال النهائية للساحات الغربية من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وينتظر أن يتم تسليمها خلال الفترة القادمة.
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