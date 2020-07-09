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فن

الزوجة الثانية.. مي عز الدين تعود إلى «خيط حرير»

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:14 ص
مى عز الدين
مى عز الدين
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أحمد إبراهيم
تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة الفنانة مى عز الدين للعودة إلى تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"؛ تمهيدا لعرضه بعد تأجيله منذ رمضان الماضي. 

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك لـ "صدى البلد"، إن المخرج إبراهيم فخر، يجرى حاليا بعض الإعدادات لعودة التصوير، حيث كان توقف العمل فى رمضان الماضي. 

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وأضاف محمد سليمان، "العمل يعيد الفنانة مى عز الدين فى شكل جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل، حيث تقدم شخصية جديدة عليها وهى موظفة وتتزوج من صاحب الشركة التى تعمل بها ولكن فى السر كون ان زوجها متزوج من سيدة أخرى". 

وأوضح "سليمان"، "العمل من نوعية المسلسلات الاجتماعية والتى تعود بها بعد مسلسلها الكوميدى "البرنسيسة بيسة". 

يذكر أن العمل يقوم ببطولته إلى جانب مى عز الدين، كل من محمود عبدالمغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنى وأحمد خليل ويوسف عثمان ومحمد سليمان وصفاء الطوخى وولاء الشريف وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر. 

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