بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة لـ عم عاطف أقدم شيال في مصر

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لأقدم شيال في مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





بسمة وهبة إلى أن مجلس الوزراء تواصل مع عم عاطف ، وتم نقله إلى مستشفى قصر العينى بمعرفة المستشار الطبي لرئيس الوزراء وخلال يومين سيتم إجراء عملية جراحية فى عينه. وجاء الفيديو بإعلانمستشفى





وكتبت مُعلقة علي الفيديو: اقدم شيال في مصر عمره 95 عامًا.. مفاجأة تحدث لـ عم عاطف اقدم شيال في مصر عمره تخطى الـ ٩٥ عامًا بعد ظهوره مع بسمة وهبة.





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و كان قد عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، تقريرًا عن "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر".





وقال عم عاطف،: "شغال وانا عمرى 6 سنوات، والموسكي وحارة اليهود تشهد لى بذلك.. ولم أمد يدي لاحد، ولم تمتد يدى على حاجة حد".





وأهدت إحدي المؤسسات الخيرية عمرة لعم عاطف وقدمت له مبلغ 10 آلاف جنيه.











